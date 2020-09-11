油價又大鑊了！交易商與巨型油輪公司簽訂數月租約

外國傳媒報道，全球一些最大石油交易商正為原油和燃料油可能再次出現的供應過剩未雨綢繆，爭相與巨型油輪公司簽訂長達數月的租約，為必要時儲存過剩原油做準備。

這波租船熱潮可能會令沙特阿拉伯、俄羅斯及其盟國震驚，因為這表明石油交易商認為，在石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)通過減產設法在今年夏初形成供應缺口後，原油市場又開始走向供過於求的局面。

消息人士透露，世界第二大獨立石油交易商托克集團最近幾天預訂了約可裝載總共2,400萬桶原油的十數艘超級油輪，根據媒體看到的船舶經紀人的預訂清單，荷蘭皇家殼牌石油公司、Vitol Group和Lukoil總計安排了大約18份類似的租船合約。

儘管租船沒有規定他們將用於儲油，但如果儲油有利可圖或確有必要，交易商會把過剩庫存放到油輪上儲存。今年早些時候，數百萬桶原油被裝上油輪，甚至美國總統特朗普的新聞發布會也談到這個問題，因為需求暴跌，而生產國最初並未實施減產。

消息人士說，托克預訂了12艘超級油輪，因為運費的暴跌意味着租船費用下行空間有限，而且必要時還能當作倉庫來用。即使不儲油，托克也可以使用這些船隻來運送貨物。

托克發言人拒絕置評。

根據經紀商的清單，租船合同最早將於本月開始，並將至少持續90天。一些船隻將用於柴油等成品油。

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