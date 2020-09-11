厲害了！這隻日本股票累飆64倍　分析料仍未升完

外國傳媒報道，日本企業M3 Inc.是日本今年表現最佳的藍籌股，主因是網上醫療保健服務需求上升。

M3自去年10月1日起納入日經225指數成分股，股價去年大漲1.24倍，今年內又飆84%。這隻股票自2004年9月上市以來，已累漲逾64倍，升幅是其他目前上市藍籌股同一時期以來至少7倍。該公司市值目前約390億美元。

M3的藥品交易平台今年4至6月訂單按年飆2.5倍，因疫情封鎖措施嚴重限制了實體藥品銷售活動，加上日本政府又擴大限制藥廠招待醫師等行為。

隨着股價飆升，M3股票的預測市盈率已達111倍，但Comgest資產管理日本股票分析師凱伊認為，M3的增長將能超出所有分析師預測，其估值應要反映出這種長期潛力。這家公司已展現過快速且盈利穩定增長的能力，應在評估未來盈利時加入這因素。

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