全球經貿戰：英日達成脫歐後貿易協議　為約翰遜帶來振奮

外國傳媒報道，英國與日本敲定了一份自由貿易協定。這是英國第一份重大的脫歐後協定，在英歐談判交惡之際給首相約翰遜帶來振奮。

英國政府在一份聲明中說，英國國際貿易大臣Liz Truss和日本外相茂木敏充周五(11日)原則同意了這份協定，預計將在未來15年使英國GDP相比2018年提高0.07%。

與全球第三大經濟體達成協議一直是約翰遜的優先任務，渴望以此證明英國有能力作為獨立國家簽署貿易協定，而這正是他領導的英國脫歐運動的關鍵內容。英國一直得益於歐盟與日本的自由貿易協定，如今需要在年底前達成一項協議，以免對日貿易關稅。

這個時機對約翰遜也很有用。作為英國最大的貿易夥伴，歐盟與英國的貿易談判本周急劇惡化，英國不顧違反國際法，試圖修改脫歐協議部分內容。此舉使談判陷入困境，並令雙方在12月31日之前達成貿易協議的希望更加渺茫。

英國表示，根據協議，99%的英國對日出口將免關稅，將使英日年度貿易額增加152億英鎊。政府表示，協議是加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》的「重要一步」。

Truss說：「我們在紀錄最短時間內和極富挑戰的環境下商談的英日貿易協議，遠遠超過了現有歐盟協議的範疇，包括數據流和更大的金融服務市場准入。」

茂木敏充表示，該協議將允許英國和日本公司在英國脫歐後保持業務連續性，並提供更大的投資機會。

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