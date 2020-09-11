外媒分析：無論是誰當選美總統 中美關係已回不去了

外國傳媒報道，不管誰贏得美國總統大選，有一件事是明確的，就是：中美關係已回不去了，美國將維持更強硬的對中路線，包括既有對中國貨品徵收的高關稅不會撤銷，因為民主黨總統候選人拜登的中國政策與特朗普的差異不大。

報道指出，過去4年，長期秉持貿易鷹派立場的特朗普將數10年來廣泛促進兩大強權關聯的政策一舉打破。他的政府將中國視為日益壯大的背信勁敵，並對中國2/3進口產品徵收高關稅、採取行動遏阻中國在美國投資，以及遊說盟邦迴避中國的科技。

拜登的選戰幕僚表示，他們與特朗普政府同樣將中國定調為破壞性競爭者，這意味即使明年1月美國政權更迭，中美之間仍將維持高度摩擦。

全球兩大經濟體的持續緊張預示全球企業將面臨重大轉變，他們在日益分裂的世界中，需重新思考供應鏈以及技術體系，這也將促使盟友在兩端之間選邊站，美國前總統奧巴馬時期的國務院首席亞洲事務官、現為拜登選戰顧問的Kurt Campbell說：「我認為在民主黨內普遍認同特朗普在診斷中國的掠奪模式上大致精準」。

拜登幕僚表示，將擴大美國政府在戰略性高科技領域，比如人工智能、量子運作，以及下一代5G無線標準的聯邦支持，以與中國競爭。這些政策旨在遏阻中國的經濟權力與影響力，並降低相互依賴性。

報道指出，在拜登主政下，特朗普的關稅可能也將繼續維持。儘管拜登曾批評貿易戰是自我毀滅，但他的競選團隊拒絕承諾撤銷關稅，僅表示將重新評估。國會民主黨人表示，他們將施壓拜登，持續現有的部分關稅，以保護美國勞工。

曾任職於小布殊政府國務院，現為外交關係協會主席Richard Haass說：「無論誰勝選，未來5年的美國對中政策將較過去5年更強硬」，「中國已經改變，美國對中國的思維也已改變」。本屆美國國會已提出200多件中國相關法案，是上屆的兩倍之多，近期皮尤研究中心(Pew Research Center)的調查顯示，73%美國人對中國觀感負面，僅22%喜愛中國，2011年持正面觀感者有51%，負面者36%。

報道說，拜登幕僚將中國政策視為重建美國經濟以及遏阻中國，且兩者同等重要，奧巴馬時期的拜登國安助理Ely Ratner說：「辯論的主軸應該是誰將讓美國更有競爭力。」

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