疫情阻礙併購　美企今年取消交易價值8673億元

疫情打亂商界運作及難於進行盡職審查下，企業併購活動受到影響。據Dealogic資料，今年截至周三止，美國企業取消82宗併購交易，合共價值1,112億美元(約8,673億港元)，遠多過去年同期取消的58宗，價值共504億美元。

與此同時，今年以來美國以至全球的併購活動大幅放慢，截至周三止，美企達成5,501宗併購交易協議，較去年同期的7,035宗大減，涉及交易額6,390億美元，較去年同期的1.24萬億美元幾乎減半。

近期較矚目的例子是法國奢侈品集團LVMH放寬以162億美元收購美國珠寶品牌Tiffany，Tiffany已就此控告LVMH，LVMH亦計劃反擊。

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