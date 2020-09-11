安山金控建議合股及供股　籌約2.85億

供股之所得款項淨額最高估計為約2.84億港元；及約2.85億元，假設因應尚未行使之可予行使購股權獲悉數行使及其他可換股債券獲悉數轉換而發行股份。

公司計劃動用供股所得款項淨額，用於償還集團逾期外部債項；償還公司欠付吳先生之股東貸款；償還逾期可換股債券；集團派對產品貿易業務之額外資金；集團證券經紀及資產管理業務之額外流動資金，其持牌活動因證券及期貨條例項下流動資金不足而暫停；

集團借貸業務之額外資金；及集團之一般營運資金。

根據上巿規則第7.21(1)(b)條，公司將安排出售不獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份。

公司已向聯交所申請，由2020年9月14日(星期一)上午九時正起於聯交所恢復股份買賣。

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