黑膠唱片回春　上半年銷售超雷射唱片

美國唱片業協會數據顯示，美國上半年售出價值2.321億美元黑膠唱片，自1986年以來首次超越雷射唱片(CD)，後者同期銷售1.299億美元。

黑膠唱片於七○年代受歡迎，但之後錄音帶、雷射唱片和數據格式相繼崛起，因更方便收藏和攜帶而受到人們青睞。不過，黑膠唱片銷售於2005年見底，當時銷售只有1,420萬美元後，市場對黑膠唱片的興趣逐漸上升。音樂愛好者認為黑膠唱片音質勝過大部分經壓縮的電子格式。

儘管如此，黑膠和所有實體唱片日漸成為少數人的愛好，上半年串流服務佔整體音樂市場收入高達85%。

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