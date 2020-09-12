東方日報B2：格老預警美通脹財赤失控

美國上月通脹高於市場預期，但是仍算溫和，不過，聯儲局前主席格林斯潘坦言，對美國的通脹前景及財赤惡化最感憂慮，恐怕會成為兩顆未爆的「計時炸彈」。值得注意的是，聯儲局披露八月份沒有買入債券交易所買賣基金(ETF)，反映市況稍見改善，當局已經急減放水，長遠而言，美國通脹失控的風險不容忽視。

美國8月份消費物價指數(CPI)按月升0.4%，略高於市場預期的0.3%，但較7月的0.6%放緩，扣除食品和能源的核心CPI按月升0.4%，高於市場預期的0.2%，但亦較7月的0.6%放緩；按年計，CPI升1.3%，核心CPI則升1.7%，分別高於市場預期的1.2%和1.6%。

面對通脹遲遲未達聯儲局2%目標，格老轉軚表示，對整體通脹前景的看法不幸地偏向負面，因各種社會福利擠走了私人投資和生產力增長。相比之下，他去年底警告，雖然未看到實際通脹，但日後將無可避免地上升。

除「通脹炸彈」外，他又表示，由於政府增加開支協助抵禦疫情衝擊，導致財赤擴大，當局仍低估未來財赤規模，因退休和領取福利的美國人數目將大幅增加，有需要處理財赤失控的問題。美國國會預算辦公室早前估計，截至九月底止財年，美國財赤將達3.311萬億美元，相當於國內生產總值(GDP)的16%，整體債務佔GDP比率更達126%，是二次世界大戰以來最嚴重。

事實上，美國通脹自2008年金融危機以來大部分時間均低於2%。聯儲局上月提出新的長期政策目標，以一段時間內「平均」通脹2%為計算方式，意味會容許通脹略高於2%目標一段時間，即當局不急於加息。惟國際炒家索羅斯前副手、殿堂級對沖基金經理德魯肯米勒近日就警告股市陷「瘋狂中的瘋狂」，通脹升溫是重大風險，未來四至五年可能升到5至10%。

一旦通脹急升，聯儲局就難以大量放水，並很可能需要加息應對，令債務和財赤問題承受更大壓力，亦不利金融市場。值得注意的是，聯儲局披露8月份沒有買入債券ETF，反映當局避免吹大資產泡沫，也認為股市估值已過高。

與此同時，高盛看好經濟將大幅反彈，預期美國第3季GDP將增長35%，較原本估計的30%為佳，很大程度受惠於消費開支意外地強勁，並對之後的增長前景維持樂觀，繼續預期疫苗可望於明年初面世。惟需留意強勁的經濟增長，一般會伴隨着通脹升溫。

由於科技股反彈，美股周五早段做好，道指上漲257點，至27,792點；納指亦漲113點，至11,033點；標指上升25點，至3,364點。

高盛認為，經過近期的拋售，投資者應考慮增持科技股，將股市三個月前景評級由「中性」上調至「增持」，原因是盈利信心改善及估值較定息資產吸引。據其資料顯示，對沖基金於上周五和本周二科技股大跌時掃貨，五大科技股蘋果公司(Apple Inc.)、微軟和亞馬遜、Alphabet和Facebook(Fb)均錄得淨買入，有別於之前九個交易日中，有八日錄得淨沽出。

企業消息方面，受惠宅經濟，健身單車生產商Peloton第4財季收入按年急升172%，至6.07億美元，勝市場預期，並看好收入前景，刺激股價早段漲11.8%至98.1065美元。軟件商甲骨文首財季收入增1.6%至93.7億美元，每股盈利93美仙，雙雙勝預期，股價早段升7.9%至61.86美元。

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