國泰業績復甦無期 股價難有起色
2020年09月12日 00:12
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自6月9日國泰航空(00293)宣布政府以273億元公帑救亡以來，國泰股價跌多升少，至周五(11日)止已累積下跌18.56%，相對同期恒生指數僅下跌1.1%，國泰股價明顯跑輸大市。分析員坦言，國泰業績復甦無期，加上新冠肺炎疫情未爆發前其營運表現早已低落，其股價短期內都難有起色。
事實上，國泰股價周五亦逆市下跌近1%，收報6.25元，為連續第3個交易日下跌，市值3日內累積蒸發7.72億元。
中薇證券硏究部董事黃偉豪指出，未有疫情之前，國泰的營運效益都正在下降，疫情爆發後，該公司雖然取得政府約300億元的資金，但只能叫做「續命」，讓公司繼續營運落去。行業前景方面，雖然近一兩個月，開始有國家的邊境解封，但「啲人都未必想周圍去」，航空業未能受惠，況且國泰一直以來面對的競爭非常大，未來業績復甦的道路遙遠，估計該公司股價短期內只會在6元左右上落。
國泰8月時公布的中期業績顯示，今年上半年虧損98.65億元，當中燃油對沖虧損15.99億元。管理層當時表示，下半年情況可能會更壞，雖然集團聯同政府和股東已作出資本重組，及推出多項節流措施，但承認仍未能壓止燒錢情況，每月虧損達15億元。
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