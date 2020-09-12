壹傳媒股價異動未見平息

回看周四（10日），即警方進行上述拘捕當日，壹傳媒股價高低起伏更猶如瘋狂過山車，曾經一度急瀉21.6%，低見0.235元，之後倒升96.6%，高見0.59元，周四全日收升36.6%至0.41元。

股份成交量亦見大升大跌，周四、周五兩日股份總成交逾7億股，即平均每日逾3.5億股，較再之前十一個交易日之平均每日成交量3,200多萬股，相去甚遠。財金界已多次表明，該公司股份近日異動純屬炒作，全無盈利或基本因素支撐，散戶盲目入市恐怕「接火棒」收場，呼籲無貨投資者不要沾手該公司股票。

香港股票分析師協會主席鄧聲興亦認為，壹傳媒業績持續虧蝕，經營環境困難，投資風險很大，加上股價波動性異常高，可以在短時間內由每股接近2元瀉至0.3元，且炒作過後交投大縮，投資者沒有理由要買。如果投資者正在持貨也要止蝕，「沒有理由揸隻蝕錢股票」。

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