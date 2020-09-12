國泰及港龍放棄申請新一輪保就業 最快10月裁員料達6000人

國泰及港龍將放棄申請政府新一輪的保就業計劃。

國泰航空企業事務總經理黃文傑表示，航空業客運需求預計於2024年才能回復至疫情前水平，管理層將於第四季就集團提出營運規模和模式建議。因應旅遊市場縮減，需要重設航空公司規模。

他又說，經過謹慎考慮後，集團決定國泰航空及國泰港龍將不會申請第二輪保就業，而集團旗下部分附屬公司，包括香港快運、華民航空、國泰航空貨運站、香港地勤服務及國泰航空飲食服務，則會申請。

國泰放棄新一輪保就業計劃，意味其最快可於10月裁員，否則，裁員計劃將推遲到12月。分析認為，上述舉措是國泰為了適應未來4年對員工、航班或飛機的需求將大幅減少，而進行更廣泛重組的一部分。

根據國泰航空公司2020年中期報告，截至6月30日，國泰航空及國泰港龍航空在全球僱用超過26500名長期員工，其中約80%為在港員工。國泰航空及國泰港龍航空在員工一項的支出為74.2億港元，佔營業開支總額逾2成。早在8月中，國泰亦一度傳出裁減三分一員工的消息，以此推算，裁員涉及6000人。

國泰航空以及旗下多間公司，包括國泰港龍及香港快運，早前獲第一期保就業計劃合共批出逾7億港元補貼。國泰航空獲最多補貼，金額達4.58億港元，冠絕其他航空公司，承諾受薪僱員人數1.77萬多人。港龍航空獲發6900多萬港元，承諾受薪僱員2500多人。香港快運航空有限公司獲批2700多萬港元，承諾受薪僱員1000多人。香港機場地勤服務有限公司獲補貼7000多萬港元，香港華民航空有限公司獲412萬港元。

政府的保就業計劃向合資格的僱主提供的工資補貼分兩期發放，第一期補貼用以支付僱員6至8月的工資，第二期補貼則用以支付僱員在2020年9至11月的工資，並於8月31日至9月13日接受第二期工資補貼的申請。根據規定，任何參加保就業計劃的僱主，須承諾並保證在接受政府工資補貼期間不會裁員，及把工資補貼全數金額用於僱員工資。

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