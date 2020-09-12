歐股收市個別發展　LVMH漲逾3%

歐洲股市周五(11日)個別發展，英國富時100指數收報6,032點，升28點或0.48%；法國CAC指數收報5,034點，升10點或0.2%；德國DAX指數收報13,202點，跌6點或0.05%。

法國奢侈品集團LVMH放寬以162億美元收購美國珠寶品牌Tiffany，Tiffany已就此控告LVMH，LVMH亦計劃反擊。LVMH股價收市升3.03%。

法國電信公司Altice Europe同意創始人及大股東25億歐元的收購要約，該公司股價急升24.39%。

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