紐約期金收跌近1%　美匯指數反覆偏軟

國際金價周五(11日)受壓，紐約12月期金收報每安士1,947.9美元，跌16.4美元或0.8%，全周累升0.7%。

FXTM高級研究分析師Lukman Otunuga表示，金價基礎仍受到政府債券收益率處於低位至接近負的水平所支持，而且新冠肺炎疫情在美國持續，美元因此受壓；再者，美國聯儲局政策轉變，對通脹有所容忍，同時維持長期低利率的預期，均利好金價表現。

美匯指數周五報93.3，跌0.04%。

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