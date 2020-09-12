美股收市：道指升131點　納指全周挫逾4%

美國股市周五(11日)表現反覆，3大指數收市個別發展。道指收報27,6645點，升131點或0.48%；標指收報3,340點，升1點或0.05%；納指收報10,853點，跌66點或0.6%。

總結全周，道指、標指、納指累計下挫1.66%、2.51%、4.06%。納指創自3月以來最大單周跌幅；標指則創自6月以來最大單周跌幅。

高盛的資料顯示，對沖基金於上周五和本周二科技股大跌時掃貨，5大科技股蘋果公司(Apple Inc.)、微軟和亞馬遜、Alphabet和Facebook均錄得淨買入，有別於之前九個交易日中，有八日錄得淨沽出的情況。

不過，大型科技股表現仍然不穩定，Apple股價全日跌1.31%至112美元；亞馬遜收市則挫1.85%。Netflix和Facebook分別上漲0.28%和下跌0.55%。

對於後市，高盛將未來3個月的全球股票配置評級上調至「增持」，理由是盈利增長和周期性股票追落後。然而，美國知名科技投資者Paul Meeks表示，正等待納指從創紀錄高位下跌20%，然後再進行任何大的交易。

數據方面，美國8月消費物價指數(CPI)按月升0.4%，略高於市場預期的0.3%，但較7的0.6%放緩。荷蘭國際集團(ING)分析表示，通脹增長可能是由於此前封鎖措施抑制了供應的滯後效應以及經濟重啟所致，料通脹反彈的勢頭不會持續太久。

周四(10日)美國參議院民主黨投票否決共和黨提出約5,000億美元的援助法案。有分析指出，連這份「瘦身版」的刺激計劃都失敗了，暗示美國政府並不急於推出新的刺激方案。

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