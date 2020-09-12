惠譽：美國高收益債券違約金額處於疫情前水平
2020年09月12日 05:03
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
惠譽評級周五(11日)報告稱，自7月底以來，美國高收益債券違約金額總計約為28億美元，與新冠肺炎疫情前的水平相若，而12個月追蹤違約率為5.7%，高於3月底的2.9%，預計本月底的水平將會持平或更低。
今年初以來，違約金額為570億美元，違約率為4.4%，惠譽預計今年底的違約率將達到其5%至6%預測區間的上限。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！