惠譽：美國高收益債券違約金額處於疫情前水平

惠譽評級周五(11日)報告稱，自7月底以來，美國高收益債券違約金額總計約為28億美元，與新冠肺炎疫情前的水平相若，而12個月追蹤違約率為5.7%，高於3月底的2.9%，預計本月底的水平將會持平或更低。

今年初以來，違約金額為570億美元，違約率為4.4%，惠譽預計今年底的違約率將達到其5%至6%預測區間的上限。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020