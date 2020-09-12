你願意嗎？永遠「WFH」但要減薪達18%

今年新冠肺炎疫情全球持續升溫，不少公司都實施在家工作(work from home，WFH)，以減少員工之間的社交接觸。其實在家工作亦可以節省更多員工往來辦公室的交通時間和費用，同時令工作更具自由性，但如果要你減薪多達18%來換取「WFH」，你又願意嗎？

外媒報道，自疫情爆發後，VMware、Facebook、Twitter等美國科技公司都允許一些辦公室員工選擇永久在家工作。不過，如果該些科企的員工從矽谷這個全美生活成本最高的地區之一搬到成本較便宜的城市，可能會被減薪。

據知情人士稱，之前在VMware加州帕洛阿爾托總部工作的員工，如果選擇到科羅拉多州丹佛等城市工作，必須接受18%的減薪；而如果前往洛杉磯或聖地亞哥工作，則需要放棄年薪的8%。

報道指，其他科技企業已經制定了或正考慮實施類似的薪酬調整政策。其中，Facebook早前公開表示，可能會根據員工選擇搬往的城市而決定減薪幅度；至於Twitter發言人則指，公司會採用「競爭性」的方法使薪酬本地化。

VMware人力資源高級副總裁Rich Lang表示，該公司根據不同地區的「勞動力成本」來調整工資，並以競聘其員工的其他公司的薪酬差異為基準。Lang說，雖然有些員工會被減薪，但如果其他人選擇搬到更大或更貴的城市，他們可能會加薪。

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