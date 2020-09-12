售美業務存變數　報稱中方情願TikTok關閉

中國影音社交應用程式抖音海外版TikTok須於美國時間本月20日前出售在美業務，距離期限漸近，相關消息不斷傳出。據英媒周五(11日)引述消息指，中國反對TikTok母公司字節跳動出售在美業務，情願讓其關閉，主因TikTok在華府壓力下強制出售美國業務，會令中國及字節跳動顯得軟弱。

報道又指，如有必要，中國願意利用上月28日公布《中國禁止出口限制出口技術目錄》增列的「基於資料分析的個性化資訊推送服務技術」，延遲字節跳動與任何公司達成協議。

不過，字節跳動稱，中國政府從未建議公司關閉TikTok在美國或其他市場運作。

此外，有消息人士表示，TikTok仍在推進在9月中期限前出售美國業務的計劃，包括仍在考慮甲骨文、以及沃爾瑪夥拍微軟的出價，雖然有迹象顯示其面臨寧關閉亦不做交易的壓力。TikTok並打算在美國總統特朗普規定的最後期限前將提案遞交白宮審批，此後能否或者將取決於特朗普政府。

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