【星之谷】被遺忘的「最強簽證」 移英成本低過BNO

明年起憑BNO簽證港人便可以移民英國，以千人計「遷徙大軍」近月出動狂掃當地物業，本身他們預算可能僅200萬港元，現時加注至500萬元。其實有個方法移民英國成本更低，兼且取得縱橫歐洲的歐盟國家護照，卻偏偏被遺忘——就是葡萄牙的黃金簽證。

自從去年香港社會事件爆發後，大量港人開始計劃移民，目的地包括葡萄牙、加拿大、馬來西亞等。其中葡萄牙只需買層樓，便可以申請「黃金簽證」，5年內住滿35日及考葡萄牙文試，就能申請葡萄牙籍成為歐盟成員國公民，之後更可以移居愛爾蘭，再跳入英國居住，這跳板曾經非常受歡迎。

不過，英國政府推出BNO簽證移民計劃後，港人可馬上出發到當地，毋須任何投資，成本極低，住滿5年便可以拿永居，再多1年便獲得公民身份，令到其他國家的港人移民申請幾乎停頓。

雖則毋須投資，這批打算離開的港人始終有「磚頭控」基因，希望在異鄉有瓦遮頭，又不想做「租租」，最終選擇花錢在英國置業。另一邊廂，家長希望子女到英國升學，兼免費就讀當地心儀公立學校，遂買入鄰近心儀公立學校之住址，增加入學勝算。

故此，原先以為「免費」的移民計劃，最終還是要花巨額在當地買樓，兼且注碼愈落越愈大。筆者接觸不少客人原本預算100萬至200萬元買當地住宅，最終加碼至400萬至500萬元，並且集中掃入名校區物業。根據非官方數字，過去3個月港人買英國樓成交逾7,000宗。

【移民成本飆至500萬 黃金簽證更划算】

去到這些價位，就算筆者從事海外物業買賣，亦不得不說有些交易已經開始有偏離理性之嫌。如果打算移居英國，兼且得到當地免費優質教育，何不買層葡萄牙樓申請黃金簽證，繼而經愛爾蘭跳到英國，成本只是一層35萬歐元(320萬港元)物業而已。

葡萄牙黃金簽證對比起直接以BNO簽證移居至英國，最少有一個好處——就是毋須居住滿5年，只需要5年內住滿35日便能入籍當地，並獲得歐盟國護照，擁有27個成員國的居住權，包括到愛爾蘭工作或居住，而子女也可免費就讀愛爾蘭公立學校。

在愛爾蘭讀書或住滿5年後，港人更可以申請入籍當地，隨意在英國居住、讀書、工作和獲取社會福利，基本上和英籍無異。這是因為英國和愛爾蘭簽署共同旅行區協議(Common Travel Area，CTA)多年，就算英國最終「硬脫歐」，兩國兄弟關係也未有變化。屆時可根據自己需要，到哪一國讀書再進行換樓。

【愛爾蘭教育優質 中學排名高於英國】

經BNO簽證移居英國，雖然明年起可以隨時起行，惟這項優惠政策存在很多變數，且可能有賞味期限，遲走面臨風險。至於移居英國後，5年內需要真正在當地居住及工作，放棄香港所有，否則不能獲得公民資格，靈活性不及黃金簽證以及其後獲得的歐盟護照高。

愛爾蘭中學教育不遜於英國，據英國經濟與發展組織，愛爾蘭排名比英國還要高。如果家長心儀英國名牌大學，可以在取得歐盟護照後，讓子女在愛爾蘭升讀公立初中，就算是私校學費遠比香港國際學校便宜。畢業後，學生可以取得愛爾蘭公民身份，然後考入英國當地大學，付英國公民學費，4年慳近100萬元。

值得注意的是，經愛爾蘭考英國大學較香港競爭性低，劍橋大學每年收錄過百名愛爾蘭學生。更重要是，-受惠英國脫歐，不少企業外移至愛爾蘭，當地求才若渴，相對英國家長可能更易找工作，財政壓力更鬆動。

作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣、按揭和移民資訊

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