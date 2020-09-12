傳元朗和生圍地皮售予恒大　恒地：不回應

翻查恒地去年中期業績公告指出，於2019年7月簽訂一項協議，以合共47.05億元(須予以調整)向一個獨立第3方出售一間持有新界和生圍若干地塊權益之公司股權，涉及土地面積共約242萬平方呎。有關交易訂於2020年1月完成(除非於成交前買方能證明有關項目不能按合約所述發展)，買方有權要求提前完成交易。有關交易之盈利預計可於2020年1月或之前完成後入帳。

該地皮位於加州花園以北，城規會早於2008年已批准地皮作濕地修復及低密度住宅發展，以興建267幢住宅，提供362伙。恒地其後再提出修訂方案，於2011年獲批，單位數目減少約5%，並全數改為洋房發展。直至2015年，項目又再獲批增至400伙。今年1月恒地交出最新的方案，地積比率維持0.4倍，但計劃發展規模大減，改為興建268座洋房，每幢洋房高2至3層，平均面積主要增至約3,332平方呎，住宅樓面面積約89.3萬多平方呎，其中位於項目中央的house 1為超巨型洋房，提供8個房間。申請人指新方案依照已獲許可的發展參數作出修訂，沒有影響發展密度及濕地修復區。

另外，據資料顯示，此次為雙方第2次地產交易個案，上次交易要追溯至2018年1月，當時恒大傳以大約66億元向恒地購入屯門管翠路8號地皮，及後發展為恆大．珺瓏灣，項目並已於去年10月推出發售。

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