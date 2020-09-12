搶佔市場！星保險公司Singlife搞合併　今次對象係...

新加坡地保險公司Singapore Life(Singlife)與英傑華新加坡(Aviva Singapore)合併，合併業務將價值32億坡元，預期將在2021年1月完成，業務合併則預期在2021年上半年完成。惟該合併仍有待相關監管當局批准。

合併後的集團將命名為Aviva Singlife。新集團的股權佔比包括，英傑華集團將持有25%股權，Singlife現有股東住友人壽保險公司(Sumitomo Life Insurance Company)持有20%股權，而Aflac Ventures公司、安本資產管理公司(Aberdeen Asset Management)、IPGL公司及少數股東則共持有20%股權，以及TPG將持有35%股權。

雙方合併可將Singlife的流動儲蓄與保護方案帶給英傑華的150萬客戶群，同時為Singlife現有顧客提供更多產品種類及諮詢服務。

Singlife主席Ray Ferguson將擔任新集團的主席，Singlife的集團總裁Walter de Oude則出任副主席，英傑華新加坡總裁Nishit Majmudar則將為新集團的總裁。

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