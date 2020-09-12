1周10大驚奇：全球邁向「K形」發展 你準備好未？

2020年轉眼間已來到9月中旬，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸告投資者切忌衝動，直至4月4日看到曙光，在同月25日呼籲投資者注意「五窮」，可趁4月最後一周減磅，之後呼籲小心至今，異象有得有失！之後會如何呢？全球或許正邁向「K形」發展，你準備好未？

【1、全球變天！經濟邁向「K形」發展】

疫情發展至今，摩根大通認為，基於疫情下電子設備、雲端和網絡使用量快速增長，同時旅遊、零售及能源需求下降，導致「藍領」階層收入受挫，經濟正處於「K形」復甦。

「貼中」油金2016年2月見底、近年「估市」奇準，被譽為「神人附體」的摩根大通量化及衍生工具研究部首席環球主管科拉諾維奇(Marko Kolanovic)本周表示，社會在疫情大流行期間迅速轉變，不僅在經濟上加劇了不平等現象，也在社會上造成巨大不平等，例如電子設備、雲端和網絡的使用必迅速增長，但經濟的其他領域，例如航空公司、能源、購物中心、辦公室及酒店等需求急劇下降。在此環境下，一方面，科技業的財富正創歷史新高，另方面低收入者、「藍領」工人和無法在家工作的人，遭受最大損失。

曾預測眾多重大市場變化的Kolanovic指出，在上述狀況下，美國經濟已確定正經歷股市表現和實體經濟脫節、富豪財富增加但平民收入下降的「K形復甦」。

BMO Capital美國利率策略主管Ian Lyngen也稱，由於對經濟將經歷「兩次復甦」的預期，加上有些服務業工作有被永久淘汰的風險，因此將美國經濟描述為「K形復甦」愈來愈貼切。

RSM首席經濟學家Joseph Brusuelas則指出，「K形復甦」實際上是指1980年代初以來，美國全國和經濟中，日益嚴重的不平等現象。

【2、K形發展行業變天！日本出現首宗餐飲「敵意收購」成功】

「K形發展」當真？真！各行各業都已趨向「強者愈強，弱者愈弱」，本周更在日本出現罕見「敵意收購」成功例子！

擁有牛角、溫野菜等連鎖餐廳品牌的日本餐飲集團COLOWIDE周二(8日)宣布，敵意併購連鎖餐廳大戶屋成功，使其從最大股東變成大戶屋的實際控制者，而大戶屋也將成為COLOWIDE旗下品牌之一，是日本首宗餐飲業「敵意收購」成功的案例。

報道指出，COLOWIDE原為大戶屋最大股東，擁有19%股份，但通過向股東收購股份後，COLOWIDE擁有大戶屋46%股份，使其成功成為大戶屋的控制者。

事實上，早在去年11月，COLOWIDE就向大戶屋提出收購，到今年6月，COLOWIDE提出大戶屋管理層改革方案，又被股東會否決，促使COLOWIDE在7月宣布啟動「敵意收購」，願意以每股3,081日圓(約224港元)的代價，收購大戶屋股份，比當時的股價溢價46%，令不少股東難以抗拒，因而成功。

由於疫情重創日本餐飲業，大戶屋2019財年(2019年4月至2020年3月)錄得虧損11.5億日圓(約8,400萬港元)，為大戶屋2001年8月上市以來首次虧損。由於日本許多餐飲業規模較小且營運效率不佳，COLOWIDE的成功案例可能引起更多同業效法。

【3、K形發展行業變天！人造肉成為大趨勢】

行業變天又豈止「強者愈強」，新興產業也抬頭了！美國人造肉業界Beyond Meat正拓展中國內地市場，本周宣布將在浙江設廠，成為首家在內地興建主要生產設施的「外國植物蛋白質」製造商。新廠將設於上海附近的嘉興經濟技術開發區，預計在幾個月內啟動試產，並於2021年初時全開產能。

Beyond Meat指出，該公司成為第一家在內地設有主要生產線的植物蛋白質製造商，並領先同業Impossible Foods。Beyond Meat說，內地將成為該公司生產和研發中心所在地，也是「未來主要市場」。

Impossible Foods也致力進軍內地市場，該公司的人造肉添加植物性血基質(heme)口感似真肉，但仍待北京當局批准使用。

事實上，內地佔全球肉類消費量27%，令「人造肉」大廠都極欲搶進。再者，疫情基本上已摧毀人造肉在美國餐館的銷售，讓拓展內地市場變得更重要。瑞典品牌Oatly AB、素雞蛋公司Eat JUST等肉類替代食品生產商，都已在內地開展業務。

【4、K形發展行業變天！睡衣及休閒服裝需求「疫」增】

除了飲食業，本周亦有報道指出，服裝業也變得「K形」了！有一類服裝訂單正逆勢增長，銷售額甚至超過去年，就是：睡衣、運動衣褲、休閒服等。

著名服裝品牌GAP行政總裁Sonia Syngal日前表示，第2季網上商店業績按年增長95%，當中最熱銷的竟然是運動短褲、睡衣套裝、基本款T-shirt。

有數據亦指出，4月美國整體服飾業績暴跌79%，睡衣卻意外增長1.43倍、運動衣褲也增長近80%。它們的共通關鍵字是「居家、舒適」，揭示了為何這些過去不起眼的居家服裝，今年卻逆勢爆發！

●在家工作

原因一：由於歐美疫情嚴峻，愈來愈多企業容許員工在家工作，繼而改變了民眾的生活形態。上班族不再需要「每天」穿着合身、不舒服的傳統正裝，反正舒適的睡衣、休閒服就可以上班了。

●網購

原因二：由於大量消費轉往網上，為了不讓消費者網購不合身的衣服，業界改推更多寬鬆、舒適的衣款，降低退貨風險。

這股嶄新浪潮甚至開始改變部分零售商及時尚品牌策略。有報道指出，美國時裝設計師Batsheva Hay過去主打緊身、豪華的派對禮服，如今也逐漸轉往寬鬆、舒適的居家服裝。女性休閒服品牌Grey State亦開始嘗試結合辦公服裝與居家服裝，推出既舒適又時尚的新款休閒服，可同時作在家及辦公之用。

【5、K形發展！內地食品工業市場泡沫更驚人】

除了行業「K形」外，股市更真的「畸形」！本周有報道指出，在中國內地，相較科技業，食品工業如釀酒等市場泡沫更驚人！更重要的是，這巨大泡沫並非來散戶，而是俗稱「大戶」的專業投資機構。

值得留意的是，不似深圳科技股獲市場追捧，機構投資者更偏好追逐藍籌股。據海通證券資料顯示，共同基金經理人資金配置偏好排名中，食品工業平均配置11.8%，僅次第一名的醫療產業。

其中，食品工業受機構投資者青睞，主因是該產業現金流可被預測，以海天味業為例，自2013年以來，收入增長穩定在10%以上，獲利亦穩健。中國銀行報告也指出，持有海天味業，等同持有10至20%票面利率的公司債。

事實上，在牛市下，中國主動式基金今年初至8月的回報率達45%，對基金經理而言將變得更難操作，除了市場深度不夠外，還須面對同業競爭及跑贏大市的壓力。在回報壓力下，基金經理需無止境地在食品產業尋找增長企業。然而，只要債券孳息率一抽高，並高於股市回報率的話，泡沫恐應聲爆破。

【6、中國正加速囤積石油、礦物、糧食等重要物資】

講起食品企業，疫情肆虐全球，再加上中美關係風雲詭譎，本周有報道指出，雖然中國一向不公布任何有關國家儲備的信息，但有諸多迹象顯示，中國正加速囤積石油、礦物及糧食等重要物資，以防萬一出現短缺，可能觸發國內不滿情緒。

中國官方數據顯示，今年1月至7月期間，中國進口3.2億噸原油，按年多了12%，有數據在追蹤船運後發現，8月期間，伊朗初發的油輪曾「數次」停泊中國，且9月也將如此。由於石油需求因疫情而受重挫，外界多數認為中國有意逢低買入，以加速囤積石油。

除此以外，外界估計，中國在2015至2016年間，曾購買超過2,000噸的鈷礦，此金屬被用於電動車鋰電池等領域，不過今年8月時，中國國有的北京安泰科信息開發公司發布報告，建議中國再增加2,000噸的鈷礦儲備，而在上周生效的法律中，也規定了有關私營部門儲備鉀礦的補貼，以確保化肥原料充足。

除石油及礦物外，中國除大豆、玉米之外的糧食也出現大幅增加的情況，美國商務部的數據顯示，中國2019至2020行銷年度間，共儲備1.5萬噸小麥，按年多30%，稻米的儲備也有1.1億噸，按年多了近20%。

有日本大型貿易商表示，雖然中期之內，中國不太可能看到短缺問題，但似乎正為國際關係風險作準備。

【7、K形發展！今次股市泡沫恍如1980年代日本？】

說回股市，「K形」發展恐預示着災難結局！華爾街資深基金界人士、投資諮詢公司Washington Peak創辦人兼首席投資官Andrew Parlin本周表示，目前美股存在似曾相識(法文：déjà vu)的感覺，有着難以置信的估值和市銷率(PSR、即「股價/每股收入」，下文再解釋)，極似2000年科網泡沫和日本1980年代「泡沫經濟」。雖然未知最終會出現怎樣的跌勢，但隨着美國聯儲局大舉放水買入資產，並放手讓通脹短期高於2%目標，令這個泡沫很有可能成為股市史上最大的泡沫之一。

他稱，目前狀況極似日本1980年代「泡沫經濟」，當時日本任何與地產有關的業務都處於投機焦點，現在則是美國最熱門的領域「科技」，所有與雲端運算、數碼支付、電動汽車、人造肉食品，或任何與家庭經濟相關的業務股票已狂飆。

他解釋，泡沫是圍繞個股和行業而形成，隨着泡沫的「同心圓」逐漸擴大，愈來愈多行業的股票會受到影響，基本因素與股價嚴重脫鈎，特斯拉(Tesla)就是一例。這就像1980年代末期，日本的市銷率(PSR)顯示股市出現巨大投機風險，今日美國高的市銷率也凸顯出最熱門的增長股完全脫離現實。

一般來說，很少有股票以10倍的PSR來交易，但近期數據顯示，在8,513隻美國股票中，有530隻的PSR超過10倍，這與2000年科網泡沫很似。

所謂市銷率(PSR)，即「股價/每股收入」而得出。比例愈小，反映投資價值愈高，反之亦然。

他分析，這就像17世紀荷蘭的鬱金香球莖能維持10萬美元的價格一樣，泡沫會持續膨脹，直到爆破一刻！一旦發生，會是驚人及無序。

【8、K形發展！索羅斯前軍師：股市陷瘋狂中的瘋狂 憂惡性通脹】

唔認識上述華爾街「老兵」？以下應略有所聞，就算不認識，也應知道「國際大鱷」索羅斯。1992年協助「國際大鱷」索羅斯策動沽空英鎊而一戰成名的「軍師」、對沖基金大佬德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)本周表示，在美國聯儲局刺激和投資者投機活動的驅動下，股票市場處於「瘋狂中的瘋狂」之中。

他形容：「每個人都喜歡參加聚會......但是，在大型聚會之後不可避免地會宿醉。」他又提到有評論員鼓勵公司進行股份拆細。然後，公司的股票分拆後上漲50%、30%、40%，但那不會帶來任何價值，但是庫存會增加。

對於聯儲局的政策，德魯肯米勒認為當局在3月份通過減息和推出前所未有的刺激計劃，以維持經濟做了「出色的工作」，但後續市場反彈卻「過分」。他指出，讓通脹在加息前長時間保持在2%以上是冒巨大的風險，在未來的4到5年內，很容易看到5到10%的通脹。

德魯肯米勒以在大型宏觀經濟形勢下進行投資而聞名，他補充，雖然不知道短期內市場將走向何方，但未來3到5年對於股市來說，將是「非常具有挑戰性」。

【9、K形發展！今次真的是「中美K形雙軌」而行...】

講起「K形」，不得不提「中美之爭」，目前雙方就好似「K」字的斜線，愈走愈遠！外地媒體本周引述消息人士透露，中國晶片製造商擔心美國會進一步制裁，正加快「去美國化」，試圖降低對美國半導體設備的倚賴，例如中芯對產線進行試驗、長江存儲努力實現本土化目標。

報道指出，中國最大晶片製造商中芯與中國第一家3D快閃記憶體製造商長江存儲(Yangtze Memory Technology)等企業，都已訂下目標，將嘗試在製程中導入本土和非美國設備。多名消息人士說，一些國營晶片廠已落實這件事。

消息透露，中國晶片業已從應用材料(Applied Material)等公司，囤積相當於好幾年的庫存。「這是一場真正的地緣政治風險，迫使中國製造商盡快擬定B計劃。」

中芯將嘗試年底前在不使用美國設備的情況下，嘗試生產40納米晶片，3年後希望用同樣方式，生產出更多28納米晶片。

據悉，自5月以來，長江存儲每個月都提高使用本土設備和材料的比率，目標是讓使用本土供應商的設備比率，由目前約30%提高到70%。長江存儲正拉攏更多中國企業成為合格供應商。

野村證券分析師Donnie Teng說：「長江存儲料中美貿易戰還會升級，因此較原先預期更早訂購(設備)。」該公司6月就已下訂用於明年拓展業務的機械，較原本規劃時間提早好幾個月。身為中芯最大客戶的華為，持續推動中國晶片代工廠研究和使用更多國內半導體設備，但進度一直很慢。28納米部分，中國設備僅能應付需求的20%。

此外，中芯若要打造非美國產線，需要日本、南韓、台灣業界提供工具和資源。半導體製程長期由以下企業主導：美國3大公司科林研發(Lam Research)(LCRX-US)、科磊(KLAC-US)、應用材料(AMAT-US)，以及歐洲的ASML，以及日本東京威力科創。

一些鮮為人知的中國新興企業，包括Naura、中微半導體、華海清科、盛美半導體(ACM Research)、Shanghai Precision Measurement Semiconductor Technology。他們專注生產的許多工具，得到北京半導體業國家融資平台。

【10、K形發展！全球經濟恐受創數十年】

事實上，中美「大數據」競爭已屆「攤牌」階段，對全球經濟帶來的衝擊將持續數十年，華為、TikTok、微信禁令都只是「頭盤」，預料美國總統特朗普政府會繼續採取行動，以遏阻中國大企業取得美國私人數據。正因如此，各國和企業都面臨「選邊站」的壓力。

報道指出，美國正討論是否限制中國人獲取從智能雪櫃，以至運動監控器等各項數據，從矽谷到深圳的企業領袖擔心，此舉可能導致整個全球經濟脫鈎。美國非牟利組織網際網絡協會(Internet Society)主席蘇立文指出，這些動作基本上是對網絡本身作出攻擊，是試圖摧毀圍繞網絡連結APP(應用程式)而成長的整個經濟。

美國官員表示，已思考過真正的「乾淨網絡」政策將產生多大的影響及其廣泛後果。事實上，目前英國、澳洲、日本及台灣等地都已跟進美國，禁止華為參與5G網絡。印度更已禁止包括TikTok在內的100多種中國APP，並與日本、澳洲發起供應鏈合作的計劃，以降低對中國的貿易倚賴。

華府智庫布魯金斯研究所(Brookings Institution)政策小組研究員Geoffrey Gertz表示，網絡現在是「地緣政治新的競爭領域」，這些緊張關係不見消失，必須長期忍受和應對。

以美國為首的「乾淨網絡」行動已列出涵蓋超過十多個國家近30家公司。目前為止，它嚴格適用於美國外交機構，這些機構必須具有「端對端的通訊路徑，而不使用中國不受信任IT(資訊科技)供應商的任何傳輸、控制、運算或儲存設備」。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020