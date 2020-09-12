二手成交：北角宏華閣改則戶減價42萬沽

世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿稱，新近錄得北角宏華閣中層A室成交，單位實用面積258平方呎，由兩房改為一房間隔，座向北面望樓景，原本開價580萬港元，最終減價42萬元或7.2%，以538萬元沽出，實用面積呎價20,853元。

據了解，原業主於2012年8月購入上址，當時作價360萬元，持貨至今轉售，帳面獲利178萬元，單位8年升值49%。

宏華閣樓齡32年，提供48個單位，為一梯兩伙設計。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020