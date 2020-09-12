【致富智庫】放鬆啲啦香港人！11個需要「放大假」徵兆...

香港人生活忙碌，除了是全世界工時最長的地方外，股市、樓市上落亦影響港人情緒，尤其是跌市更容易令人精神緊張，目前加上疫情重創經濟，可謂雪上加霜。不過，再忙也必須要抖抖氣，點解？據外國研究發現，一個人如果操勞過度，較常人高33%機會引致「中風」、高13%機會引致「心臟病」。因此，適當的「充電」是必須的，以下是綜合媒體研究得出11個需要「放大假」抖一抖的徵狀，不妨參考一下：

【1、你個樣已經與身份證差不多】

這不是港人才有，幾乎全世界人的身份證相也是「拍得很醜」的，所以極少人會拿身份證的樣子來炫耀，最好少看。所以話，若果你驚現自己個樣似身份證裏的你，請快快「放大假」。

【2、睡眠不好】

如果你發現自己難以入睡，或凌晨3時會自動驚醒，即反映你已經過度操勞兼壓力大，請盡快「放大假」。

【3、當你開始錯失很多私人重要活動】

得閒看看Whatsapp，如果你發現自己不斷推卻聚會、家庭飯局、與朋友少聯繫等，請「放大假」聚聚，工作不是第一，情誼才是無價。

【4、你開始在工作上犯不少錯】

如果你發現自己近期在工作上犯錯的次數比以往多，請「放大假」充電，因你已透支了。

【5、你不再對現有工作感熱誠】

如果你最討厭星期一，覺得最好不用上班，就是「放大假」的時候。當然，每個人也會說任何時候也討厭星期一，問自己真心的一句吧。

【6、你失去幽默感】

若你覺得自己不太容易笑，或難以在工作上找到「開心位」，那就要「放大假」抖抖了。

【7、很簡單的工作突然覺得很難】

一些平日你駕輕就熟的工序突然覺得很難做。人非機械，「放大假」鬆鬆吧！

【8、你全副生命已被工作包圍】

當你感到工作太多，已到了一個忘記自我的嚴重階段，例如阿媽叫飲湯都嫌煩的時候，就要放下工作，專心抖抖。

【9、你只是想起工作】

與以上的不同，如果你不用上班，與朋友聚會時都想起工作，無論是講同事、老細是非，還是其他工作相關的事，只要是不斷「呻」的話，也應該抖抖，因工餘不應講工作。

【10、你開始以不良嗜好去解決壓力】

明明不煙不酒，但突然很想破戒，或者明明喜好運動，但突然不想做，這亦是迹象需要「放大假」。

【11、你發夢也想着工作】

當你有一日發夢醒起來也深刻記得夢中是工作的話，請立即計劃「放大假」，因為你潛意識已變成「工作狂」了。

【發達不是靠牛力？係靠...】

有沒有聽過股壇名句：「趨勢是你最好的朋友」、「有智慧不如趨勢」？對的，除了「金融市場專收叻仔」外，想發達，最緊要別以為自己是「叻仔」、亦不要以為「鬥耐力、鬥牛力、鬥努力」就可以，而是肯「虛心」了解各項新事物，同時又「肯嘗試」，才能發達、事半功倍。唔信？不如大家一起坐「時光機」看看發達的機會是怎樣流失：

話說30多年前，洗衣機出現了，有人認為機器怎能洗乾淨衣服，猶豫了10年，結果原來用洗衣機是改變不了的趨勢，而此人就比別人多了10年「用手洗衫」的日子。

30年前的事太遠了吧？15年前，太陽能開始被採用，有人說是「騙人」的技倆，結果多花了10年電費，才發覺太陽能的用途愈來愈廣泛。

15年前都是太遙遠？10年前，智能手機開始興起，仍有不少人說，手提電話是用來對話交談的，不需要其他「無謂」功能。結果呢？不用說了，相信沒有人今時今日仍能靠2G手機生存。

其實，每個人都會遇見「發達機會」，只不過「機會總是留給有準備的人」，這準備不是要求你成為「通才」，而是肯接受新事物的心態。無論是洗衣機、太陽能、智能手機，一次又一次的證明，愈是「猶豫」的人愈不能成為有錢人。

例如15年前有人說：「將來手機可以進行全球視像對話。」不少人說「發夢」；5年前有人說：「以後手機代替電腦可買車票。」又有不少人說「發夢」；3年前有人說：「手機可以代替取款機，可隨時隨地支付購物。」有多少人信？1年前有人說：「有手機就能安坐家中，遙距控制萬物！」又有多少人信？

發達不是靠「食腦」，而是靠順着趨勢，這趨勢是有人會跟你說，不用自己研究！下次當有人介紹一個自己心裏認為「發夢」的新事物時，別再輕易拒絕了，不妨虛心了解一下，及早抓住投資機會。

那麼，下次趨勢是甚麼？必定是人工智能(AI)，你又能做甚麼？相信無人超市會是趨勢，若選擇職業，仍會選擇收銀員嗎？不妨多想、多看、多聽。

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