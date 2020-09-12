8月純車位註冊錄得476宗　按月大減26%

本港8月純車位註冊宗數有所減少。香港置業行政總裁李志成稱，據土地註冊處資料顯示，8月純車位註冊錄得476宗，較7月的644宗減少約26.1%。除反映疫情影響外，亦因7月錄得大型新盤項目拆售的車位個案註冊登記，推升該月註冊數字，令8月註冊量下跌。

按金額劃分，其中價值200萬港元以上純車位錄得138宗註冊，較7月的295宗按月減少約53.2%；價值100萬元或以下錄102宗註冊，較7月的110宗減少約7.3%；價值100萬以上至200萬元則錄236宗註冊，較7月的239宗減少約1.3%。

若按港島、九龍及新界三區劃分，新界區錄得289宗註冊，較7月的466宗大減約38%。九龍區錄121宗註冊，較7月的120宗微增不足1%。港島區則錄66宗註冊，較7月58宗增約13.8%。

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