放盤1日　富榮花園三房戶低市價3%易手

香港置業西九龍昇悅居分行高級區域董事文啟光表示，旺角富榮花園2座中層D室三房戶成交，實用面積約592方呎，向西北望內園景，以740萬港元放盤1日即獲外區客接洽，議價後減價30萬元，最終以綠表價約710萬元沽出，低市價約3%，實用呎價約11,993元。

據了解，買家為外區家庭客，心儀單位位處高層、環境清靜，睇樓1次即拍板入市。

資料顯示，原業主於1998年11月以綠表價約186.73萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約523.27萬元，升值約2.8倍。

該屋苑暫時錄得約5宗買賣，而8月同期僅錄1宗成交。

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