5G iPhone「缺席」蘋果公司發布會　主角將會係...

蘋果公司(Apple Inc.)將於美國加州時間9月15日上午10時(即香港時間9月16日凌晨1時)以網上舉行年度產品發布會，但市場期望已久的新一代5G iPhone已事先張揚「缺席」，主要是之前疫情導致供應鏈出現問題，估計要押後到10月才面世，令是次發布會焦點落在一系穿戴式設備和服務上。有分析指，發布會如期舉行，顯示iPhone在Apple的重要性日漸下降。

外界估計Apple下周宣布推出的產品包括第6代Apple Watch、新的iPad Air，新耳機AirPods Studio，以及失物追蹤器AirTags亦有機會登場。此外，市場亦揣測Apple推出名為「Apple One」，包括音樂、視頻、遊戲和新聞等的一站式訂閱服務。有分析員認為，iPhone延期出籠，讓其他產品有更大機會取得消費者的注意力。

截至本月底止年度，Apple估計收入達2,740億美元，純利料升至570億美元，僅較2015年分別增加17%及7%，但期內股價升3倍至逾2萬億美元。摩根大丹利分析員Katy Huberty指出，這反映投資者現時視Apple為一家科技或消費平台企業，而非一家純硬件公司。

事實上，iPhone收入在過去5年跌16%，佔整體收入比重由63%降至44%。相反，穿戴式設備及周邊產品收入急升144%至64.5億美元，服務業收入更升162%至132億美元。

著名Apple觀察家芒斯特估計，現時iPhone用戶中，只有9%同時擁有Apple Watch，預計10年後比率將升至50%，意味每年銷售將達5,000萬隻。

Apple財務總監Luca Maestri於7月時警告，新一代iPhone或延遲「數周」面世，雖然消息無阻Apple股價升勢，但Creative Strategies分析員Ben Bajarin擔心新iPhone押後推出，或導致消費者亦將其他產品的升級時間延後，令年底季度的收入預測可能遜市場預期。

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