美電動車商Nikola否認欺騙　股價照冧14%

美國電動車生產商Nikola周四(10日)遭沽空機構Hindenburg Research狙擊，指控公司欺詐，包括誇大車輛的性能，並發布誤導影片。Nikola創辦人兼主席Trevor Milton周五(11日)否認指控，惟沒有提出實質證據反駁，消息拖累股價繼周四瀉11.33%後，周五再插14.48%，收報32.13美元。

Milton聲稱沒有隱瞞，就事件正式與美國證交會(SEC)聯絡，公司並聘請律師事務所，考慮採取法律行動。

Nikola剛於周二(8日)宣布與通用汽車(GM)結盟，並獲對方注資20億美元，消息刺激股價一度炒高逾50%，惟受到欺詐指控，股價已打回原形，全周計更倒跌9.62%。

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