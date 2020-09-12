【糧食危機】德國爆發非洲豬瘟　邊國最大得益？

歐盟最大養豬國德國，本周確診首宗非洲豬瘟，多個主要進口豬肉入口國包括南韓及日本，隨即宣布暫停入口德國豬肉，當地豬農擔心中國將緊隨其後禁止德國豬肉入口。

中國是德國最大豬肉出口市場，上半年輸出量達39.2萬噸，相當於整體出口近2/3，而德國在中國入口豬肉市場佔有率僅次於美國及西班牙。

有分析認為，最新疫情將有利美國豬肉供應商，而受消息刺激，芝加哥豬肉期貨價格周五(12日)升至2月以來新高，全周累漲14%，是該期貨合約自2019年6月推出以來最大單周升幅。

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