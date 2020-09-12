【全球攪炒】德國貨車生產商猛獅削近萬職位

德國福士汽車旗下貨車和巴士生產商猛獅(Man)宣布全球裁員9,500人，佔整體人手1/4，公司期望在2023年節省18億歐元成本。

猛獅去年收入達127億歐元，亦於去年分拆在德國及瑞典交易所上市。但疫情爆發後，各地推行封鎖措施，大大降低對物流的需求，公司廠房亦在3及4月期間關閉，拖累上半年收入大降34%，並轉盈為虧，錄得4.23億歐元經營虧損。

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