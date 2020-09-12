分析員：三星電子股價有4成增長空間　理由是...

全球科技股近日顯著調整，但大和資本市場估計，南韓三星電子的電視機和智能手機今季純利大幅反彈，加上半導體部門之後貢獻增加，故將三星未來12個月的目標價，由原來82,000韓圜調高至85,000韓圜，意味較現水平有約40%上升空間。

該行分析員SK Kim預測，三星今季收入達65.2萬億韓圜，按季及按年分別升23%及5%，經營溢利預期為10.5萬億韓圜，按季及按年分別反彈29%及35%。他估計，三星今季將賣出7,900萬部智能手機，按季急增46%。

憧憬今年業務前景理想，三星股價1月曾創出62,800韓圜歷史新高，但疫情爆發後，股價3月一度瀉至最低42,300韓圜，之後收復部分失地。

現時市場亦預期三星將受惠中國華為遭到美國制裁，除智能手機外，三星最近奪取美國電訊公司Verizon總值66.4億美元電訊設備合約。

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