脫歐談判陷僵局　經濟師料英國央行11月加碼放水近5000億

英倫銀行將於下周四(17日)議息，外電調查顯示，受訪經濟師預期當局貨幣政策委員會(MPC)將維持7,450億英鎊量寬(QE)規模及基準利率0.1厘不變，而他們現時估計英倫銀行將於11月加碼QE約500億英鎊(約4,958億港元)。

摩根大通分析員估計，一旦英歐未能達成貿易協議，英國經濟增長將減少5.5個百分點，勢令受疫情嚴打擊的經濟再受重創。

事實上，英鎊本月1日曾高見1.3482美元，收復今年所有失地，但英國近日與歐盟的貿易談判陷入僵局，英鎊匯價連日受壓，周五(11日)收報1.2796美元，微跌0.07%，全周重挫3.64%，每英鎊收報9.917港元。

摩根士丹利警告，若談判破裂英鎊或跌至1.15美元，反之達成協議有望升至1.4美元。

此外，貨幣市場投資者開始揣測英倫銀行可能實施負利率，亦對英鎊構成壓力。加拿大皇家銀行(RBC)的經濟師料，英倫銀行可能於明年2月實施負利率，較原本預期的今年內實施押後，指出若疫後復甦停滯及財政部分拒採取進一步行動，英倫銀行將把利率削至零以下。

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