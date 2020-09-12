股市牛氣沖天 美國本月3家證券交易所開張

美股從3月低位強勁反彈，除掀起散戶炒股和新股上市熱潮外，新的股票交易所亦相繼誕生，本月內便有3家交易所正式開業，挑戰3大業界龍頭—紐約證交所、納斯達克及芝加哥期權交易所(CBOE)。

以三藩市為地的長期證券交通所(Long Term Stock Exchange)本周三開張，MEMX及Miax Pearl Equities亦將分別於本月21及25日開業，令美國交易所數目增至16家。

美股每日成交約110億宗，紐交所母公司、納斯達克及CBOE合共處理約60%美國現貨股票交易。有市場人士指出，新的交易所希望藉著投資者不滿現有3大交易所提供的市場數據如個別股票的出價及買入價或每宗交易大小，而成功搶灘。

Greenwich Associates高級分析員指出，股票如何訂價是業界合理的憂慮和投訴，若新競爭者合共搶佔5至10個百分點佔有率，將十分可觀。

不過，有市場人士警告，新的交易所要站穩陣腳並不容易，以2016年獲美國證交會(SEC)批准開業的IEX為例，迄今市佔率只有2%。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020