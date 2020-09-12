【美國大選】美企業趕發債　鎖定低融資成本

距離美國11月總統大選不足兩個月，選情日趨緊湊，當地很多企業近期紛紛透過發債以取得資金，避免之後政局一旦不穩推高融資成本。

過去8月份，美國企業融資偏向淡靜，但上月發債金額達2,100億美元，打破歷來該月最高紀錄，而且融資熱潮延續至本月，本周發債企業包括雀巢、通用汽車(GM)及百勝(Yum Brands)等，合共已至少籌460億美元。

高盛投資級別債券主管Jonny Fine稱，大選明顯地是今年底的主要風險，或帶來巨大市場波動，故債券發行人沒有理由在目前的最佳時機押後集資。

回溯2016年大選，投資級別債券孳息率在特朗普當選總統後抽高，意味融資成本飆升，主要是市場預期特朗普將積極推動經濟增長，帶動通脹向上。

此外，最近大部分企債認購亦反應踴躍，反映投資者在聯儲局減息至近乎零後，希望尋求較高回報。

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