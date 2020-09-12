【聯儲局議息】不足4成經濟師料下周發出新利率前瞻指引

美國聯儲局將於下周二至三(15至16日)召開議息會議，雖然主席鮑威爾上月底在Jackson Hole央行年會上公布新的長期政策目標，將以一段時間內「平均」通脹2%為計算方式，惟據外電調查顯示，僅39%受訪經濟師預期當局下周修訂政策指引，有近1/3受訪者更認為，政策指數要到2021年或之後才作修訂。

此外，調查顯示，經濟師預期，當局的最新預測將顯示2023年前將維持近乎零利率。

有份參與調查的FHN首席經濟師Christopher Low稱，相信聯儲局公開市場委員會(FOMC)會等到當市場開始預期加息後，才會訂立明確的利率指引，可能要待數年之後。

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