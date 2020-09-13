陳鳳珠：趁科技股回吐可分階段吸納
2020年09月13日 08:00
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港股出現調整壓力，且恒指成份股調整生效後，科網股出現獲利盤，投資氣氛受影響，導致恒指失守100天線24,600點水平。不過，預期資金仍會待新經濟股回調時分階段吸納，而近日亦有資金進入舊經濟股，或會為大市帶來支持。
由於美國繼續打壓內地的科技企業，並表示將審視會否將中芯國際(00981)列入美國商務部的「實體名單」，導致資金流出科技相關板塊。目前中芯仍高度依賴美國的設備及軟件，因此美國的制裁或會影響中芯未來的發展。不過，近年內地積極推動國產晶片發展，加強企業自主研發，而近日內地亦推動大力發展第三代半導體產業，並有望制定於「十四五」規劃中。預期內地要脫離對美國技術的依賴需時，但相信未來5年內地將會加快自主研發，以避免外圍政治因素影響未來科技發展。
另外，市傳華為或下調旗艦智能手機Mate 40的出貨量，或削減訂單約30%，料華為於全球智能手機的市佔率或會減少，而中芯為華為的晶片供應商之一，一旦中芯被美國打壓，料會影響華為推出產品的步伐。除此之外，韓國三星及SK海力士亦可能因美國禁令而未能向華為供應晶片，預期華為明年的手機出貨量或會減少，有機會被其他內地自主品牌搶佔市場份額。
近期資金雖然流出科技股，並進入傳統經濟股，但要留意今年內地金融行業尤其商業銀行需要「讓利」，以支持經濟發展，因此前景仍存在不確定性。至於踏入「金九銀十」，可憧憬今年內房及汽車的銷情理想，內需板塊或可受支持。部分自主品牌汽車企業的8月份銷量按年錄得雙位數字增長，估計購買力逐漸釋放。
內房企業亦加快推盤，中國恒大(03333)推出7折促銷優惠，以加快資金回籠。相信由於內地或推出「三條紅線」政策收緊房企融資，內房企業於今年餘下時間將加快推盤以增加資金流，亦要趁旺季推動銷情，以完成今年銷售目標。因此，預期未來兩個月汽車及內房的股價或會受到支持。
東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠
(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)
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