陳鳳珠：趁科技股回吐可分階段吸納

港股出現調整壓力，且恒指成份股調整生效後，科網股出現獲利盤，投資氣氛受影響，導致恒指失守100天線24,600點水平。不過，預期資金仍會待新經濟股回調時分階段吸納，而近日亦有資金進入舊經濟股，或會為大市帶來支持。

另外，市傳華為或下調旗艦智能手機Mate 40的出貨量，或削減訂單約30%，料華為於全球智能手機的市佔率或會減少，而中芯為華為的晶片供應商之一，一旦中芯被美國打壓，料會影響華為推出產品的步伐。除此之外，韓國三星及SK海力士亦可能因美國禁令而未能向華為供應晶片，預期華為明年的手機出貨量或會減少，有機會被其他內地自主品牌搶佔市場份額。

近期資金雖然流出科技股，並進入傳統經濟股，但要留意今年內地金融行業尤其商業銀行需要「讓利」，以支持經濟發展，因此前景仍存在不確定性。至於踏入「金九銀十」，可憧憬今年內房及汽車的銷情理想，內需板塊或可受支持。部分自主品牌汽車企業的8月份銷量按年錄得雙位數字增長，估計購買力逐漸釋放。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020