葉尚志：對紫金持正面看法　上望7元

港股伸延了回整走勢行情，恒指下試至過去兩個月的波幅範圍下限24,200點水平，在互聯網科技股終於出現獲利回吐的情況下，加上外圍股市也同步出現掉頭回落，相信港股現時面對的壓力仍大，要提防短期跌勢有進一步加劇的機會。操作上，建議宜保持謹慎態度，目前未許過分急進，維持提高警惕性。

目前，美國總統選舉日正逐步迫近，市場上不明朗因素將有所增加，情況有利金價保持穩好表現。另一方面，市場對於全球經濟復甦有正面預期，也帶動銅價回升至兩年來的最高水平；建議可於5.3元以下吸納紫金，止蝕位4.8元，目標價看7元，中長線配置考量。

第一上海首席策略師葉尚志

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