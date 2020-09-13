陳樂怡：內地汽車銷量復甦勢頭或持續　低吸呢3隻股份...

中美科技戰持續，美股納指波幅增加。與此同時，A股以科技股為主的深證及創業板指數均轉弱，而官媒發文抨擊創業板出現炒作歪風，香港科技股受到雙重夾擊，拖累港股大市反覆偏弱。加上，港股通南向資金流入並不積極，上周二(8日)更曾經錄得淨流出，對港股的支持有限。整體而言，由於愈臨近美國總統大選，市況更趨向不明朗，投資者對科技股趨向審慎，大市短線難取突破，後市關注美國納指走勢，恒指支持位在24,000點。

中國總理李克強召開國務院常務會議時指出，要以新型消費帶動傳統消費，支持實體商業發展線上業務，推動互聯網平台企業向線下拓展。同時，內地加大力度實現「金九銀十」，舉辦全國消費促進月。可見擴大內需、振興消費明顯是經濟工作重點。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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