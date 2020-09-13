鄺紫珊：美國大選前市場勢波動　投資者宜做好資產配置

美國總統大選將於11月初舉行，預期政治因素將增加金融市場的波動，建議投資者做好資產配置，以減低波動風險。

自9月初，納斯達克指數累計跌近10%，先前引領科技股急升的科技巨頭很多也帶頭重挫，蘋果公司、微軟、谷歌、亞馬遜及Facebook等跌幅亦超過10%，其中電動車特斯拉(Tesla)因未被標普500納入成分股中，更大挫超過20%。

美國大選迫近，加上近期科技股大幅度調整，讓投資者擔心股市是否已到頂點。事實上，此次調整亦合理，因之前升幅實屬過急，但觀乎基本面因素並沒有出現很大轉變，適當調整可為明年股市提供繼續向上的動力。另外，熊市指標顯示，陷入熊市機會率也很低。

現階段市場尚未反映美國民主黨候選人拜登可能當選，以及民主黨在國會大獲全勝可能帶來的相關風險，預期隨着美國大選愈來愈近，市場波動機會率可能會進一步提高，投資者宜提升整體投資組合的抗跌能力。

有資料統計顯示，一般大選年的波動率多在9月時明顯攀升至15%，至10月更明顯跳升至17.25%，及至11月時更維持在17.48%的水平，到12月至之後一年的1月市場則稍為平靜，直接總統上任有新政策出台等又再讓市場波動走高。

由於市場的震盪格局升級，需留意部分企業可能產生違約或股價波動的風險。科技股板塊已從高位大幅回調，相信很多資金已轉至之前走低的疫情受害股份。隨着疫情已受控緩和，經濟可望持續改善，若聯儲局的貨幣政策持續寬鬆，將使資金繼續支持及流入股市。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020