郭家耀：阿里增持圓通後　需考慮整合服務鞏固客戶群

阿里的物流版圖中，「通達系」即圓通、中通、申通及韻達一直佔據著重要位置。近年阿里曾數次入股「通達系」，並先後與圓通、中通、申通、韻達在資本方面合作，加強對社會化物流體系的掌控，並構建更加完善的電商生態。

疫情期間，京東自營物流運營模式優勢開始突出，平台商家進入休業狀態時，京東的自營品類依然正常營業，同時自建的物流配送團隊保證商品的及時送達。相反，阿里電商平台的物流配送多為加盟模式，意味阿里無法根據電商實時銷量及時調整物流配送安排，暴露出阿里的物流服務的短處。故此，京東在一季度淨增用戶為2,500萬，超過阿里同期的1,500萬，充分顯示出物流支撐能力在未來新經濟領域市場廝殺競爭中的重要作用。用資本與各大物流公司加深捆綁，成了阿里的重要戰略，阿里將不斷加大對物流的投入，但仍需考慮如何整合服務，才可保證客戶資源不會流失至競爭對手。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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