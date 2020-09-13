郭家耀：阿里增持圓通後 需考慮整合服務鞏固客戶群
2020年09月13日 09:00
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（Getty Images圖片）
圓通速遞早前公布公司控股股東以每股17.406元人民幣向阿里巴巴(09988)出售3.79億股，佔公司已發行股本12%，涉資約66億元人民幣。完成交易後，阿里巴巴及其一致行動人持股將增至22.5%，仍為公司第二大股東。圓通創辦人喻渭蛟夫婦持股41.65%，仍為公司實際控制人。雙方共同推進快遞物流、航空貨運、國際網絡及供應鏈、數字化技術等的協同合作和優勢互補，增強雙方全球化綜合服務能力。
阿里的物流版圖中，「通達系」即圓通、中通、申通及韻達一直佔據著重要位置。近年阿里曾數次入股「通達系」，並先後與圓通、中通、申通、韻達在資本方面合作，加強對社會化物流體系的掌控，並構建更加完善的電商生態。
內地電商競爭更趨白熱化，目前京東(09618)及順豐(002352.SZ)憑藉自營模式下更優的服務時效和品質，在物流領域站穩陣腳，而拼多多也與印尼快遞極兔傳出合作，憑藉性價比殺出一條路。京東屬物流佈局相對完整的電商，既有自營的京東物流、眾包的眾郵快遞，也有眾包模式的達達。京東商城為京東物流導流，而眾郵和京喜搭配下沉，形成組合拳效應。京東並不安於做自家生意，外部商家、個人件、零擔貨物運輸都是其目標，外部訂單逐漸成為京東物流重要收入來源。
疫情期間，京東自營物流運營模式優勢開始突出，平台商家進入休業狀態時，京東的自營品類依然正常營業，同時自建的物流配送團隊保證商品的及時送達。相反，阿里電商平台的物流配送多為加盟模式，意味阿里無法根據電商實時銷量及時調整物流配送安排，暴露出阿里的物流服務的短處。故此，京東在一季度淨增用戶為2,500萬，超過阿里同期的1,500萬，充分顯示出物流支撐能力在未來新經濟領域市場廝殺競爭中的重要作用。用資本與各大物流公司加深捆綁，成了阿里的重要戰略，阿里將不斷加大對物流的投入，但仍需考慮如何整合服務，才可保證客戶資源不會流失至競爭對手。
正榮金融業務部副總裁郭家耀
(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)
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