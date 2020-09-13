陳政深：資金仍偏好科技股 移卡看高一線
2020年09月13日 09:30
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港股是典型的資金市，資金來去自如，暫時而言，之前流入香港的資金，尚未有流走的迹象，展望本月底、下月初，仍陸續有大型新股招股，可望氣氛好轉，亦可支撐港股表現。技術上，投資者宜審視24,100點及23,900點位置能否一守。然而，上方24,600點、25,100點的阻力仍大，恒指能否企穩暫成疑問。因此，炒股不炒市仍然是合適策略。
恒生科技指數上周五(11日)單日漲逾2%，30隻成份股中僅2隻下跌，似乎預告板塊的調整快將完結，亦反映市場資金的口味仍無改變，以科技股為主。科技股既仍是值得中線看高一線的股份類別，騰訊(00700)雖仍受制於制裁陰霾，但騰訊生態圈的威力及發展空間仍是不可小覤。再者，美國早前針對的是WeChat，其實亦可窺見社交軟件之威力。
騰訊早前的全球數字生態大會上表示，截至今年8月底，小程序商品交易成交金額(GMV)按年增長115%。騰訊表明未來將投入100億元人民幣，與合作夥伴建立100個中小企專屬的SaaS產品及方案。
中小企在營運上，有多個環節需要解決方案，從物流、推廣投放，到支付等都相當重要，其中支付幾乎是必須由供應商提供的環節。移卡(09923)主營業務是提供一站式業務，容許商戶以單一帳號收取來自不同支付應用程式，如支付寶、微信支付的付款，截至上半年，其活躍用戶已達469萬。
此外，公司亦正發展SaaS、營銷服務及金融科技等產品，上半年業務收入已有1.92億人民幣，按年增長近5.4倍，佔整體收入達17.8%。此部分的毛利率達60.2%，遠高於支付業務的24.3%，而後者亦有助將客戶轉化至前者，兩者更可產生協同效益，未來發展值得期待，可逢回吐吸納。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
(筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)
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