【星期一．炒啲乜】聯儲局議息結果左右大市？

受累科技股於高位被拋售，美股上周經歷連番震盪，道指、標指及納指三大指數全周累計各挫1.66%、2.51%及4.06%，其中標指創自6月以來最大單周跌幅，而納指更創自3月以來最大單周跌幅；而中港股市雖有跟隨調整，但回調幅度相對較小，A股滬綜指在3,300點上落，而港股恒指則在24,500點見支持。

展望本周焦點，市場注視美國聯儲局議息結果，中港兩地將公布最新失業率數字，而內地在周二(15日)更會公布包括零售銷售及工業生產等重要經濟數據；另多隻大型新股陸續在港招股，投資者可參考以下專家的財經分析及建議，為投資做好準備。

1、【陳鳳珠：未來兩個月要留意呢兩類股份...】

2、【葉尚志：對紫金持正面看法 上望7元】

5、【郭家耀：阿里增持圓通後 需考慮整合服務鞏固客戶群】

6、【陳政深：資金仍偏好科技股 移卡看高一線】

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