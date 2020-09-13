麗港城兩房戶760萬沽　原業主持貨24年賺1.3倍

利嘉閣地產皇牌屋苑麗港城分行(A組)首席聯席董事萬達人表示，該行新近促成藍田麗港城35座高層B室成交，單位實用面積約517方呎，建築面積約644方呎，兩房間隔，望園景。單位放盤約3個月，原業主開價800萬港元，經議價後減價40萬元或約5%，最終以760萬元易主，折合實用面積呎價約14,700元，折合建築面積呎價約11,801元。

據悉，原業主於1996年4月以約336萬元購入上述單位，持貨逾24年，現轉手帳面獲利約424萬元，物業升值約1.3倍。

麗港城本月至今累錄4宗二手成交個案。屋苑現時有約150個單位放售，叫價由688萬元起。

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