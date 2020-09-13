放盤一個月　新達廣場兩房戶劈價8%沽出

世紀21宇田地產客戶經理劉定方表示，新近錄得大埔新達廣場4座低層D室成交，單位實用面積465方呎，兩房間隔，放盤1個月，原開價740萬港元，減價60萬或8.1%後，獲用家以680萬元承接，實用面積呎價14,624元。

據了解，原業主於2011年2月購入上址，當時作價320萬元，持貨9年至今轉售，帳面獲利360萬元，單位期內升值1.1倍。

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