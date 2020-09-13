Wetland第3期加推45伙　平均呎價逾1.36萬元

該批單位中，最高售價及呎價為第9座5樓A1單位，折實售價為1,107.83萬元，呎價15,538元。而最低售價為第7座1樓B3單位，折實售價519.88萬元。最低呎價則為第1座1樓A2單位，折實呎實12,709元。

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