康山花園三房戶獲區內用家斥資900萬承接

美聯物業康怡花園分行高級營業經理蔡玉峰表示，鰂魚涌康山花園有港島居屋王之稱，故屋苑放盤備受追捧，該行剛促成6座低層F室成交，單位實用面積約592方呎，建築面積約717方呎，三房間格，由於屋苑購物消閒及交通方便，獲港島東區用家垂青，斥900萬港元入市，折合實用呎價約為15,203元，建築呎價約為12,552元購入自住。

原業主於2009年3月以約252萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約648萬元，升值約257%。

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