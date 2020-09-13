匯璽9月暫錄21宗租務成交　一房戶月租1.68萬元

香港置業西九龍四小龍分行高級聯席董事謝啟源表示，匯璽為港鐵上蓋項目，交通方便且周邊配套完善，吸引不少租客進駐。本月至今該屋苑錄得約21宗的租務成交，包括該行剛促成的匯璽III 7座中層H室，單位向東望市景，一房間隔，實用面積約350方呎，以1.75萬港元放租約一個月後，獲外區客接洽，議價後減700元，以約1.68萬元成交，實用呎租約48元。

據了解，新租客為夫婦，心儀單位為全新單位，交通方便且鄰近大型商場，在睇樓一次即拍板承租。資料顯示，業主於2019年10月以約743萬元購入上述單位，租金回報約2.7厘。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020