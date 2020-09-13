放寬放保！上月801萬至1000萬二手私宅登記比例近20%

政府放寬按保樓價上限，帶動中上價物業交投。利嘉閣數據顯示，8月份樓價801萬至1,000萬元二手私宅登記錄577宗，佔同期整體二手登記比例達19.1%，比例按月再升0.4個百分點。而樓價401萬至800萬元住宅按揭成數放寬至九成後，最受市場追捧，8月份同類物業佔整體登記比例達50%，比例佔最多。

如以鰂魚涌太古城為例，本月錄至少兩宗樓價低於1,000萬元，買家可承做八成樓按。剛錄南海閣低層E室，實用面積488方呎，以970萬元轉手，呎價19,877元。若新買家選用最多八成樓按入市，首期194萬元。

而部分中高價物業，亦重現可做足九成按揭成交。美聯徐永成稱，新蒲崗譽．港灣2B座低層C室，實用面積446方呎，減價20萬元，以799萬元售出，呎價17,915元。新買家為首置客，並可以九成按揭入市上址。

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