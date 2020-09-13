螞蟻集團等三方急澄清曠視科技合作言論

已宣布「A+H」上市計劃的螞蟻集團(前稱螞蟻金服)，即將於本周召開上海科創板的上市委員會審議會議，在此敏感時刻，卻爆出人臉識別數據隱私的一大誤會！螞蟻以至被美國商務部列入實體清單(俗稱黑名單)的中資人工智能(AI)企業曠視科技，更漏夜相繼發出澄清回應。

創新工場創始人李開復承認在周六早上演講「口誤」，提及早期曾幫助曠視科技尋找合作夥伴，包括螞蟻金服等，讓他們拿到大量的人臉數據，幫助他們分析行業，在隨後摸索過程中，找到數個有價值的商業化方向。

人臉數據隨時觸及用戶隱私，螞蟻率先在同日晚上在社交平台作出官方回應，指關注到李在公開場合提及螞蟻金服及曠視科技的合作，就此有三大澄清，一是螞蟻集團在與曠視科技合作事宜上從未與李有過接觸；二是螞蟻集團從未提供任何人臉數據給曠視科技，雙方過往合作僅限曠視科技授權其圖像識別算法能力，給螞蟻單獨部署和使用，不涉及任何數據的共享和傳輸，目前雙方已無相關業務合作；三是螞蟻集團再次重申，數據安全和隱私保護是集團的生命線。

李隨即亦在社交平台「致歉」。得悉有關演講內容提及曠視科技早期合作，網上引發討論，就此有三大說明，一是初期他曾建議並幫助曠視團隊尋找更多應用合作夥伴，以增強技術水平，提升模型識別率；二是合作中，曠視提供AI技術給合作方，他理解數據一直存在合作方客戶服務器中，不涉及任何數據的共享與傳輸；三是他的口誤，給三家公司帶來困擾，深感歉意。

曠視科技最後亦有官方回應，稱關注到網上報道李提及曠視的言論，主要有兩大聲明。一是在客戶合作的過程中，曠視始終尊重並致力於協助客戶確保數據安全，曠視不掌握、也不會主動收集終端用戶的任何個人信息，這是其一貫原則；二是數據安全是AI企業的立身之本，曠視高度重視數據隱私安全保護問題，並已在企業內部制定、實施完善的數據隱私保護制度。

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