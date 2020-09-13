藍籌屋苑轉旺！太古城周末兩日至少錄3宗買賣

二手交投增多，藍籌屋苑市況轉旺。中原趙鴻運稱，鰂魚涌太古城本周六、日已錄至少3宗買賣，其中青松閣高層A室，實用面積1,114方呎，以2,640萬港元易主，呎價約23,698元。

該行李百達稱，該屋苑耀星閣另一個中層H室單位，實用面積603方呎，兩房間隔，去年底叫價1,200萬元放售，上月降價至1,150萬元，終再減50萬元，以市價1,100萬元沽，呎價約18,242元。

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