傳軟銀將以3120億元出售ARM予英偉達

外媒引述消息報道，英偉達(Nvidia)向軟銀收購ARM的交易已接近達成協調，作價格可能超過400億美元(約3,120億港元)，交易料為軟銀帶來數十億美元的現金流，並造就半導體行業新的龍頭企業。

據悉，有關交易可能引起全球反壟斷監管機構及ARM晶元設計客戶的擔憂。包括蘋果iPhone在內，原因全球大部分智能手機都是由ARM晶元設計的。

英偉達是全球最大的半導體企業之一，專門生產用於計算機圖形、數據中心、汽車和人工智能的強大晶元。

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